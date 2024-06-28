В Госдуме призвали ввести налог на бездетность в России

Лариса Поплавская

Нет ничего нового под солнцем. В СССР налог на бездетность уже был. Вспомнили хорошо забытое старое???? Вам лишь бы взять, но не дать. А если дато кому угодно только не гражданину своей страны. Не всем же как тля размножаться. Это привелегия азиатов.