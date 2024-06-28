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В Госдуме призвали ввести налог на бездетность в России

В Госдуме призвали ввести налог на бездетность в России

Депутат Государственной Думы Евгений Федоров призвал ввести в России налог на бездетность и назвал это формой общественных алиментов.

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Комментарии
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Лариса Поплавская
Нет ничего нового под солнцем. В СССР налог на бездетность уже был. Вспомнили хорошо забытое старое???? Вам  лишь бы взять, но не дать. А если дато кому угодно только не  гражданину своей страны. Не всем же как тля размножаться. Это привелегия азиатов.
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