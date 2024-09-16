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ZBC: разбился вертолет, на котором должен был лететь президент Зимбабве

ZBC: разбился вертолет, на котором должен был лететь президент Зимбабве

Вертолет, на котором должен был лететь президент Зимбабве, разбился. Об этом сообщил телеканал ZBC. Министр информации страны Дженфана Мусвере заявил журналистам, что происшествие случилось в городе Масвинго.

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