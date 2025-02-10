DeepSeek R1, как сообщается, «более уязвим» к взлому, чем другие модели ИИ

По данным The Wall Street Journal, последняя модель DeepSeek, китайской компании по разработке искусственного интеллекта, которая потрясла Кремниевую долину и Уолл-стрит, может быть использована для создания вредоносного контента, например планов атаки с применением биооружия и кампании по пропаганде самоповреждения среди подростков.