DeepSeek R1, как сообщается, «более уязвим» к взлому, чем другие модели ИИ

По данным The Wall Street Journal, последняя модель DeepSeek, китайской компании по разработке искусственного интеллекта, которая потрясла Кремниевую долину и Уолл-стрит, может быть использована для создания вредоносного контента, например планов атаки с применением биооружия и кампании по пропаганде самоповреждения среди подростков.
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