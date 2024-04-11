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В Финансовом университете назвали города РФ с самым высоким качеством жизни

В Финансовом университете назвали города РФ с самым высоким качеством жизни

Общая оценка качества жизни в России заметно увеличилась по итогам первого квартала 2024 года, заявил директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец.

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