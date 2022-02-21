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Путину и Байдену предлагают изменить глобальную безопасность

Путину и Байдену предлагают изменить глобальную безопасность

Париж инициировал встречу лидеров России и США на «нейтральной территории», чтобы обсудить стратегическую стабильность Путин и Байден приняли предложение Макрона о проведении саммита по вопросам безопасности и стратегической стабильности в Европе.

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