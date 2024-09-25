В ГАТИ рассказали, как нейросетевые комплексы осуществляют контроль за соблюдением правил благоустройства Петербурга

Недавно они обнаружили постороннее графическое изображение на торговом объекте С февраля 2024 года в Петербурге 8 нейросетевых комплексов осуществляют контроль за соблюдением правил благоустройства города.
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