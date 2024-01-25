Астраханское правительство ищет новых партнёров в Африке и на Ближнем Востоке

Регион продолжает укреплять взаимодействие со странами Прикаспия, Беларусью и Узбекистаном. Об этом сообщил зампред астраханского правительства Денис Афанасьев, отчитываясь перед областным кабинетом министров за 2023 год.
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