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Медведев после выдачи МУС ордера на арест Путина пригрозил суду ударом ракеты «Оникс» с корабля в Северном море

Медведев после выдачи МУС ордера на арест Путина пригрозил суду ударом ракеты «Оникс» с корабля в Северном море

Дмитрий Медведев после выдачи Международным уголовным судом ордена на арест российского лидера Владимира Путина пригрозил данному органу юстиции ударом ракеты «Оникс» с корабля в акватории Северного моря.

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