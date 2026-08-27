В Иркутске участник СВО отстоял право на получение земельного участка

Иркутский областной суд оставил в силе решение первой инстанции, обязав ответчика повторно рассмотреть заявление ветерана СВО об отказе в предоставлении земли под ИЖС, сообщает объединённая пресс-служба судов по региону.
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