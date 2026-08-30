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Вечерний Новосибирск

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С Днем шахтера - 2026 поздравил новосибирцев Андрей Травников

С Днем шахтера - 2026 поздравил новосибирцев Андрей Травников

Губернатор Андрей Травников поздравил жителей Новосибирской области с Днем шахтера. Глава региона опубликовал поздравление 30 августа в канале в МАХ.

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