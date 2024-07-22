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Царьград

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Врач Кулагин перечислил первые симптомы рака мозга

Врач Кулагин перечислил первые симптомы рака мозга

Онколог Александр Кулагин назвал проблемы с речью одним из возможных симптомов рака мозга.Рак мозга считается одним их самых опасных онкологических заболеваний.

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