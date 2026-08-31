Кадры, ломающие мозг: что здесь происходит?

Случается, что удачный снимок — это вопрос везения и секундного стечения обстоятельств. Но порой кадры получаются такими, что их хочется пересматривать снова и снова, пытаясь понять, что же на них изображено.
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