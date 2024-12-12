«Наступали с нескольких сторон»: военные отбили позиции ВСУ под Курском

МО: военные ВС РФ отбили позиции ВСУ в Курской области Военнослужащие бригады морской пехоты Тихоокеанского флота группировки войск «Север» отбили долговременные укрепленные позиции ВСУ в приграничном районе Курской области, передает пресс-служба Минобороны РФ.
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