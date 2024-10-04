Bloomberg: США потратят $1,2 млрд на пополнение запасов оружия после атак Ирана и хуситов

Пентагону потребуется около $1,2 млрд на обслуживание военных кораблей, применяемых в операциях в Красном море, и на пополнение запасов ракет, использованных для противостояния атакам со стороны Ирана и мятежного движения "Ансар Алла" (хуситы) в Йемене.