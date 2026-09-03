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Царьград

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Радиостанция УВБ-76 передала кодовую фразу во время форума

Радиостанция УВБ-76 передала кодовую фразу во время форума

Во время выступления Владимира Путина на Восточном экономическом форуме радиостанция УВБ-76, известная как «Радиостанция Судного дня», передала таинственное сообщение.

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