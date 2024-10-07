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Собянин поздравил Путина с днем рождения

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил президента РФ Владимира Путина с днем рождения.Он отметил, что благодаря главе государства, Россия – могучая держава, а страна и столица переживают период бурного расцвета.

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