Собянин поздравил Путина с днем рождения

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил президента РФ Владимира Путина с днем рождения.Он отметил, что благодаря главе государства, Россия – могучая держава, а страна и столица переживают период бурного расцвета.
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