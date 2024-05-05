Мэрия Перми не расселяет жителей аварийных домов с 2017 года

Переселение должно было произойти до 31 декабря 2023 года.Суд удовлетворил административное исковое заявление прокуратуры Индустриального района в интересах жителей бараков к департаменту жилищных отношений администрации Перми о признании незаконным распоряжения о сроках расселения жилья.