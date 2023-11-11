Юрий Кот Мигрантофобия, говорите? Лучше правду: этнические банды терроризируют граждан России Ничего, собственно, нового: они приехали в Россию и открыто сказали, что будут жить по своим правилам и законам.
Начавшуюся дискуссию о проблеме мигрантов в России хотят прекратить, ужесточив закон
Комментарии
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Эдуард Белозеров
Пока не сменится власть в России, русских будут убивать. Коррупция идёт из кремля и ждать справедливости и защиты от власти не стоит. Если уж полицаи беззащитны перед нерусями то что можно ожидать простым людям. Пока люди сами не поднимутся и не объединятся против насилия со стороны пришлых и местных садистов, ничего не изменится. Охота на русских открыта давно.
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7 час.
Юрий Белов
Люююдиии !!!!! Что происходит ? СРЕДНЕАЗИАТСКОЕ ИГО ? !
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6 час.
людмила пригарина
Больного льва и ишак ногой пинает.
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5 час.
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