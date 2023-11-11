Начавшуюся дискуссию о проблеме мигрантов в России хотят прекратить, ужесточив закон

Эдуард Белозеров

Пока не сменится власть в России, русских будут убивать. Коррупция идёт из кремля и ждать справедливости и защиты от власти не стоит. Если уж полицаи беззащитны перед нерусями то что можно ожидать простым людям. Пока люди сами не поднимутся и не объединятся против насилия со стороны пришлых и местных садистов, ничего не изменится. Охота на русских открыта давно.