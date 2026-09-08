В России разрешили предъявлять электронные водительские права и свидетельства о регистрации через «Макс»

С 8 сентября в России вступили в силу поправки в Правила дорожного движения, позволяющие водителям предъявлять водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства в электронном виде через мессенджер «Макс».
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