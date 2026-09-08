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Штраф за несвоевременную подачу акта по рекламе: разбор реального кейса, и как снизили штраф в 2 раза

В один обычный рабочий день на почту ООО пришло определение об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела, в том числе сведений (информации), необходимых для расчета размера административного штрафа.

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