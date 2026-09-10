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Царьград

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Салехард открыл международную выставку "Душа Севера" с 46 мастерами

Салехард открыл международную выставку "Душа Севера" с 46 мастерами

В Салехарде стартовала Международная выставка "Душа Севера" имени Сергея Лугинина. 46 мастеров из Монголии, Киргизии и России представили 200 изделий.

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