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ЦБТ опроверг использование биометрии для автоматических штрафов

ЦБТ опроверг использование биометрии для автоматических штрафов

Центр биометрический технологий (ЦБТ) опроверг возможность использования единой биометрической системы (ЕБС) для того, чтобы автоматически налагать штрафы на граждан за мелкие правонарушения, это запрещено законом.

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