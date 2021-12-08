«Сосредоточение всего нелегального»: в Госдуме дали оценку блокировке Tor

Блокировка Tor — это необходимый шаг к созданию безопасной цифровой среды.Глава думского комитета по информационной политике Александр Хинштейн назвал причины блокировки сервиса для обхода блокировок сайтов и анонимного соединения Tor в России.
Блокировка Tor — это необходимый шаг к созданию безопасной цифровой среды.Глава думского комитета по информационной политике Александр Хинштейн назвал причины блокировки сервиса для обхода блокировок сайтов и анонимного соединения Tor в России.
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