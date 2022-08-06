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Джейсон Тейтум: «Если обращать внимание на все, что видишь в твиттере, можно сойти с ума»

Форвард «Селтикс» Джейсон Тейтум рассказал о том, как воспринял слухи о возможном обмене другого лидера команды Джейлена Брауна в «Нетс» на Кевина Дюрэнта.

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