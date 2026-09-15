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Царьград

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LandSpace успешно запустила 10 спутников с ракеты ZQ-2E

LandSpace успешно запустила 10 спутников с ракеты ZQ-2E

Китай успешно запустил 10 спутников с коммерческой ракеты-носителя ZQ-2E, произведенной LandSpace. Старт состоялся на космодроме Цзюцюань.

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