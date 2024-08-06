Товарищ Ким официально отказался от помощи Путина. Почему так поступил?

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Комментарии
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Александр Почекунин
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8 час.
СР
Сергей Ракитин
Проблемы есть и будут в любой стране. Не плачь, а лучше работать иди. А так хохлы и прочие либеральное дерьмо, успокойтесь, не долго Вам осталось!
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6 час.
фарид сабиров
Это еще один паяльник в задний проход европизденцам
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3 час.

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