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Общественная служба новостей назвала признаки, по которым можно отличить настоящую сумку от реплики

Общественная служба новостей назвала признаки, по которым можно отличить настоящую сумку от реплики

При покупке брендовой сумки легко столкнуться с подделками, которые могут стоить почти как оригинал, но иметь худшее качество.

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