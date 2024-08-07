Последние появления Пугачевой на публике вызвали сильную реакцию у россиян. Некоторые были рады видеть Примадонну, в то время как другие открыто переживали за ее состояние.
Все очень плохо: врачи уже разрешают Пугачевой курить
Комментарии
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Tania Еременко
Не стоит писать об этой глуповатой старушке, (76 лет- жесть!) Бедная, никак не смирится с возрастом. уже в маразме. Скоро восемьдесят лет - в глаза уже бросается ее деменция. Надо о ней просто забыть. Истратит своё бабло и приползёт в Россию, будет продавать недвижимость и хромать потихоньку с тросточкой, меняя парики и наряды. Умная бы бабушка , помалкивала, занималась с внуками, а эта... всё пытается блеснуть своей ерундицией.)))😱😱😱😂
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