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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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НХЛ переписала на Малкина победный гол «Питтсбурга» в матче с «Айлендерс». У него 31 очко в 38 играх в сезоне при «минус 15»

Изначально третья шайба «Пингвинс» в матче регулярного чемпионата против клуба с Лонг-Айленда (3:2) была записана на счет форварда Филипа Томазино.

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