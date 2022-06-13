Полузащитник ЦСКА Кучаев не удивлен тем, что Слуцкий остался в "Рубине" после вылета в ФНЛ

Полузащитник московского ЦСКА Константин Кучаев объяснил, почему главный тренер казанского "Рубина", за который в минувшем сезоне на правах аренды выступал футболист, Леонид Слуцкий остался в клубе после вылета из Российской премьер-лиги (РПЛ).