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Полузащитник ЦСКА Кучаев не удивлен тем, что Слуцкий остался в "Рубине" после вылета в ФНЛ

Полузащитник ЦСКА Кучаев не удивлен тем, что Слуцкий остался в "Рубине" после вылета в ФНЛ

Полузащитник московского ЦСКА Константин Кучаев объяснил, почему главный тренер казанского "Рубина", за который в минувшем сезоне на правах аренды выступал футболист, Леонид Слуцкий остался в клубе после вылета из Российской премьер-лиги (РПЛ).

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