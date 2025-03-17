В России может подорожать чай

Чай в российских магазинах к концу 2025 года может подорожать на 15–20%. Об этом пишет Газета.ру. По мнению экспертов, основные причины роста цен — инфляция, колебания курса валют, увеличение логистических издержек и изменение пищевых привычек россиян.
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