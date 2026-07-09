Акции Virax Biolabs взлетели на 100% на фоне сделки с Fosun

Акции Virax Biolabs Group Limited (NASDAQ: VRAX) подскочили на 100% после объявления о подписании эксклюзивного многостороннего соглашения с Fosun Diagnostics на поставку линейки продуктов иммунного профилирования ImmuneSelect.
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