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Акции Virax Biolabs взлетели на 100% на фоне сделки с Fosun

Акции Virax Biolabs взлетели на 100% на фоне сделки с Fosun

Акции Virax Biolabs Group Limited (NASDAQ: VRAX) подскочили на 100% после объявления о подписании эксклюзивного многостороннего соглашения с Fosun Diagnostics на поставку линейки продуктов иммунного профилирования ImmuneSelect.

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