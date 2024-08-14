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Эксперт Мазала: Действия ВСУ под Курском могут привести к капитуляции Киева

Эксперт Мазала: Действия ВСУ под Курском могут привести к капитуляции Киева

Немецкий военный эксперт Карло Мазала, профессор Университета бундесвера в Мюнхене, в интервью изданию Bild* заявил, что попытка украинских вооруженных сил вторгнуться в Курскую область может привести к капитуляции Киева.

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