Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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  • Алекс Сэм
    Какая Украина? Будет украинская область России.Блинкен: Украина ...

Блинкен: Украина и США пойдут на переговоры с РФ

Блинкен: Украина и США пойдут на переговоры с РФ

Украина готова вести переговоры с РФ, если российская сторона выступит с таким предложением. Так считает госсекретарь США Энтони Блинкен.

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Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
Только безоговорочная капитуляция! И огромные территориальные уступки, по другому ни как!
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9 час.
Алекс Сэм
Какая Украина? Будет украинская область России.
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9 час.
ВС
Вадим Скоробогатов
Укрожопии не должно быть вообще.....Иначе США  снова подготовят скотину на убой.Должна быть БОЛЬШАЯ РОССИЯ.
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6 час.

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