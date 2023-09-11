Блинкен: Украина и США пойдут на переговоры с РФ

Только безоговорочная капитуляция! И огромные территориальные уступки, по другому ни как!

Какая Украина? Будет украинская область России.

ВС

Вадим Скоробогатов

Укрожопии не должно быть вообще.....Иначе США снова подготовят скотину на убой.Должна быть БОЛЬШАЯ РОССИЯ.