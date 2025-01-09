Пожар в Энгельсе тушат до сих пор: Введён режим ЧС

В Энгельсе продолжают тушить пожар на промышленном предприятии. Бусаргин сообщил о режиме ЧС.В Энгельсе после атаки роя украинских дронов начался пожар на одном из промышленных предприятий, связанных с нефтяной сферой.
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