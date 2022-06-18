Военное обозрение

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«У нас триста»: ответный прилёт по «тик-ток»-отряду ВСУ попал на видео

«У нас триста»: ответный прилёт по «тик-ток»-отряду ВСУ попал на видео

На фоне непрекращающихся поражений ВСУ на фронте, информационные ресурсы, подконтрольные киевскому режиму, пытаются создать картинку, показывающую высокий боевой дух бойцов и их волю к победе.

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