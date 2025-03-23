Медведев высмеял Зеленского за инсценировку звонка Макрона на брифинге

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своих соцсетях с иронией прокомментировал ситуацию, когда киевский лидер Владимир Зеленский якобы не прервал брифинг с прессой ради ответа на звонок президента Франции Эмманюэля Макрона.