Медведев высмеял Зеленского за инсценировку звонка Макрона на брифинге

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своих соцсетях с иронией прокомментировал ситуацию, когда киевский лидер Владимир Зеленский якобы не прервал брифинг с прессой ради ответа на звонок президента Франции Эмманюэля Макрона.
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