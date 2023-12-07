Захарова: США выручат деньги для ВСУ после продажи телефона Хантера Байдена

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на вопрос журналиста Reuters о возможных способах поиска средств администрацией президента США Джо Байдена для помощи Украине, предложила продать компьютер или телефон его сына Хантера Байдена.
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