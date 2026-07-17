Искусство на каждом шагу: два маршрута по самым креативным местам Москвы

Москва — это не просто исторический центр с Кремлём и шумные проспекты. Если знать верные тропы, столица превращается в гигантскую галерею под открытым небом, где история встречается с авангардом, а индустриальные пейзажи становятся холстами для новых идей.
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