В США создадут каток имени Овечкина, а в Москве разоблачили банду полицейских, продававших личные данные россиян: что произошло, пока вы спали В России в Научно-производственном объединении «Энергомаш» был собран второй летный двигатель для ракеты-носителя «Союза-5».