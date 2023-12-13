Нефть «держит цену» — рынок ждет итогов встречи ФРС Наталья МарковаЦены на нефть стабилизировались 13 декабря на азиатских площадках после падения более чем на 3% до шестимесячных минимумов на предыдущей сессии из-за избытка предложения и опасений по поводу спроса.
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