Нефть «держит цену» — рынок ждет итогов встречи ФРС Наталья МарковаЦены на нефть стабилизировались 13 декабря на азиатских площадках после падения более чем на 3% до шестимесячных минимумов на предыдущей сессии из-за избытка предложения и опасений по поводу спроса.