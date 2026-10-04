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Пронедра

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Миллер спрогнозировал для Европы тяжелый осенне-зимний сезон

Миллер спрогнозировал для Европы тяжелый осенне-зимний сезон

Европа входит в отопительный сезон с заметно меньшими запасами газа, чем год назад, а наиболее напряженная ситуация складывается в странах Балтии.

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