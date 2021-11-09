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Симптомы COVID-19 стали все чаще напоминать грипп и ОРВИ, заявили в Роспотребнадзоре

У большинства зараженных коронавируса все чаще встречается насморк и боль в горле, заявила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, пишет «РИА Новости».

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Александр Котов
Очень "умные" замечания. Каждый от медицины вставляет свою чушь.

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