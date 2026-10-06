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Как заранее распознать мужчину, готового к крепкой семье: взгляд через поступки, а не слова

Как заранее распознать мужчину, готового к крепкой семье: взгляд через поступки, а не слова

Выбор спутника жизни — это, пожалуй, одно из самых судьбоносных решений, которое мы принимаем, часто полагаясь на интуицию или внешнее впечатление.

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