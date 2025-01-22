Зеленский назвал условие вступления Украины в НАТО

Украина сможет вступить в НАТО, если этого захочет президент США Дональд Трамп. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает «РБК-Украина» «Если Трамп будет готов видеть Украину в НАТО, мы будем в НАТО, все будут за.
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