Журналист побывал в Брянской области и узнал, что Украина не забирает тела своих военных.Шеф-редактор итальянской редакции International Reporters Андреа Лучиди, посетивший с группой журналистов Брянскую область, отметил, что информация об отказе украинской стороны принимать тела своих военнослужащих не была известна итальянской общественности.