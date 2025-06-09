Журналист побывал в Брянской области и узнал, что Украина не забирает тела своих военных.Шеф-редактор итальянской редакции International Reporters Андреа Лучиди, посетивший с группой журналистов Брянскую область, отметил, что информация об отказе украинской стороны принимать тела своих военнослужащих не была известна итальянской общественности.
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