Продолжает осыпаться пиар-позолота с еще не начавшейся «мирной конференции» Зеленского в Швейцарии. Как пишет американский иновещательный официоз «Радио Свобода» со ссылкой сразу на нескольких дипломатов стран ЕС, знакомых с ходом подготовки мирного саммита, но пожелавших анонимности, количество стран подтвердивших свое участие в мирном саммите в Швейцарии снизилось с первоначальных 93 до 78.