Эксперт назвал самые частые ошибки владельцев банковских карт

Основатель сервиса «Кредчек» и член Наблюдательного Совета Ассоциации развития финансовой грамотности Эльман Мехтиев рассказал об опасных ошибах, совершаемые владельцами банковских карт, которые могут привести к серьезным последствиям.
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