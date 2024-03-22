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Эксперт назвал самые частые ошибки владельцев банковских карт

Эксперт назвал самые частые ошибки владельцев банковских карт

Основатель сервиса «Кредчек» и член Наблюдательного Совета Ассоциации развития финансовой грамотности Эльман Мехтиев рассказал об опасных ошибах, совершаемые владельцами банковских карт, которые могут привести к серьезным последствиям.

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