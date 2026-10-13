Сила в правде
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Сила в правде

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Киев падёт не в результате уличных боёв, а лишь вслед за коллапсом украинской военной системы

Киев падёт не в результате уличных боёв, а лишь вслед за коллапсом украинской военной системы

Подход к северным окраинам Киева в 2022 году не привёл к падению столицы, а сегодня силы, месяцами берущие небольшие города на востоке, сталкиваются с ещё более сложной задачей.

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