NYT: в ЦРУ считают, что причиной пандемии коронавируса стала утечка в Ухане

Согласно данным The New York Times, Центральное разведывательное управление США начало склоняться к версии о лабораторном происхождении пандемии COVID-19, связанной с возможной утечкой вируса из лаборатории в китайском Ухане.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии