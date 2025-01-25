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NYT: в ЦРУ считают, что причиной пандемии коронавируса стала утечка в Ухане

NYT: в ЦРУ считают, что причиной пандемии коронавируса стала утечка в Ухане

Согласно данным The New York Times, Центральное разведывательное управление США начало склоняться к версии о лабораторном происхождении пандемии COVID-19, связанной с возможной утечкой вируса из лаборатории в китайском Ухане.

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